Тренер «Бенфики» Шмидт обвинил «Челси» в неуважении

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт объявил руководство лондонского «Челси» в неуважении. Специалист недоволен тем, как представители «пенсионеров» ведут себя на переговорах по трансферу полузащитника Энцо Фернандеса.

«Есть клуб, который хочет приобрести Энцо. Они знают, что мы не хотим продавать игрока, но всё равно предпринимают попытки его заполучить. Я думаю, с их стороны очень неуважительно и неприемлемо сначала говорить о выкупе по сумме отступных, а затем изъявлять желание вести переговоры. Это сводит игрока с ума», – заявил Шмидт на пресс-конференции.

Напомним, сумма отступных в контракте 21-летнего Фернандеса с «Бенфикой» составляет 120 миллионов евро.