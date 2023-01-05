Гвардиола допустил, что «Арсенал» может набрать сотню очков в сезоне АПЛ

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал условие, при котором лондонский «Арсенал» в текущем сезоне наберёт 100 очков.

«Они достигнут отметки в 100 очков, если будут играть при текущем среднем показателе, мы их попросту не догоним. Мы должны играть почти идеально и надеяться, что они потеряют очки», - цитирует Гвардиолу ВВС.

Гвардиола отметил, что несмотря на нулевую ничью в матче с Ньюкаслом, который состоялся 3 января, «канониры» выглядели здорово.

Прямо сейчас «Манчестер Сити» гостит в Лондоне у «Челси». В режиме реального времени «горожане» отстают от «Арсенала» на семь очков. Следите за самыми интересными моментами игры в трансляции от портала Liveresult.ru.