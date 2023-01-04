Директор «Шахтёра» Срна будет присутствовать на матче «Челси» – «Манчестер Сити»

Представитель донецкого «Шахтёра» Дарио Срна будет присутствовать на матче «Челси» – «Манчестер Сити», который пройдёт завтра в Лондоне в 23:00 по московскому времени.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, экс-капитан «горняков» будет обсуждать с руководством «Челси» потенциальный трансфер вингера Михаила Мудрика. Ранее сообщалось, что «пенсионеры» будут готовы заключить сделку, если переход украинца в «Арсенал» сорвётся.

Сам Мудрик больше предпочитает переезд в красную часть Лондона, но в крайнем случае будет согласен и на вариант с «Челси», который в данный момент находится на 10 месте в турнирной таблице АПЛ.