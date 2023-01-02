Гвардиола рассказал, как определяет стартовый состав «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о трудности выбора состава на игру.

«На поле выходят 11 футболистов – мы не можем выпустить 13 человек, поэтому я каждый раз ломаю голову, решая, кто не сыграет. При любых раскладах кто-то из топ-игроков останется на скамейке.

С возрастом я стал всё больше опираться на язык тела – невозможно играть хорошо, когда ты несчастлив. Иногда я выбираю игроков, основываясь на их текущем настроении, и этот фактор – один из ключевых при определении состава», – цитирует журналист Джо Брэй рулевого «горожан».

5 января «Манчестер Сити» сыграет в гостях против «Челси» в рамках Премьер-лиги.