Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола рассказал, как определяет стартовый состав «Манчестер Сити»

02 Января 2023 • 02:04 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
1 5.10 X 4.00 2 1.65
05.01 23:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о трудности выбора состава на игру.

«На поле выходят 11 футболистов – мы не можем выпустить 13 человек, поэтому я каждый раз ломаю голову, решая, кто не сыграет. При любых раскладах кто-то из топ-игроков останется на скамейке.

С возрастом я стал всё больше опираться на язык тела – невозможно играть хорошо, когда ты несчастлив. Иногда я выбираю игроков, основываясь на их текущем настроении, и этот фактор – один из ключевых при определении состава», – цитирует журналист Джо Брэй рулевого «горожан».

5 января «Манчестер Сити» сыграет в гостях против «Челси» в рамках Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Челси Челси
1
1
5.90 4.00 1.65
Видео
02.01.23 в 20:30
Брентфорд Брентфорд
Ливерпуль Ливерпуль
5.40 4.60 1.57
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Января
02:04 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, как определяет стартовый состав «Манчестер Сити»
01:48 · Англия. Премьер-лига
Клопп неодобрительно отреагировал на вопрос о трансферных планах «Ливерпуля»
00:47 · Англия. Премьер-лига
Хассельбайнк: «Челси» не попадёт в Лигу чемпионов по итогам сезона»
00:35 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Монако» подтвердил договорённость с «Челси» по Бадьяшилю
00:11 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе и де Брёйне делят второе место по голам из-за пределов штрафной в 2022 году
01 Января
23:58 · Англия. Премьер-лига
На Жоржиньо претендуют три клуба
23:37 · Англия. Премьер-лига
Стив Купер: «Мы должны сами спасать себя»
23:36 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» планирует усилиться в январе, но не подпишет звёзд
23:27 · Англия. Премьер-лига
Трент: «Бомбардирские успехи Нуньеса – лишь вопрос времени»
22:40 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти хочет видеть в «Реале» защитника «Ливерпуля»
22:18 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта – о положении «Челси»: «Неприятно смотреть в таблицу АПЛ»
22:06 · Англия. Премьер-лига
Поттер – о ничьей с «Ноттингем Форест»: «Мы не заслужили три очка»
21:57 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выиграл только один из семи последних матчей в АПЛ
21:56 · Англия. Премьер-лига
Сунесс: «Льорис уже не тот»
21:45 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ заинтересован в подписании Филлипса, которого Гвардиола обвинял в лишнем весе
Все новости
Рекомендуем