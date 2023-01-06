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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Саттон: «Челси» просто не справляется»

06 Января 2023 • 03:40 Комментировать (1)
Челси
0:1
Манчестер Сити
окончен

Бывший английский нападающий Крис Саттон прокомментировал неудачу «Челси» в матче с «Манчестер Сити» - команда Грэма Поттера потерпела поражение с минимальным счетом, и теперь у Саттона есть вопросы к будущему тренера, который возглавил команду по ходу сезона.

- Межсезонье для «Челси» было трудным, потом была смена тренера, но, похоже, «Челси» просто не справляется. Понятно, что есть потери в составе, но «Челси» все равно перестал быть командой, которой был когда-то, и у меня вопрос, сколько еще руководство будет терпеть это и продолжать работать с Поттером? - цитирует Саттона BBC Sport. 

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Челси Крис Саттон
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Комментарии (1)
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Манчестерский Иппатий
06 Января 2023 в 05:13
Зажравшиеся мильенщики не хотят играть - вот и все дела. Поттер взвалил на свои плечи непомерную ношу - вот и нет у нас побед. Нужен тренер, который сможет зажечь огонь в глазах, а если огонь не зажигается, то к таким игрокам надо применить "бутсовый метод САФа".
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