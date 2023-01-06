Саттон: «Челси» просто не справляется»

Бывший английский нападающий Крис Саттон прокомментировал неудачу «Челси» в матче с «Манчестер Сити» - команда Грэма Поттера потерпела поражение с минимальным счетом, и теперь у Саттона есть вопросы к будущему тренера, который возглавил команду по ходу сезона.

- Межсезонье для «Челси» было трудным, потом была смена тренера, но, похоже, «Челси» просто не справляется. Понятно, что есть потери в составе, но «Челси» все равно перестал быть командой, которой был когда-то, и у меня вопрос, сколько еще руководство будет терпеть это и продолжать работать с Поттером? - цитирует Саттона BBC Sport.