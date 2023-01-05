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Саттон: «По-прежнему считаю «Манчестер Сити» фаворитом чемпионата»

05 Января 2023 • 22:51 Комментировать
Челси
0:0
Манчестер Сити
перерыв

Бывший английский нападающий Крис Саттон по-прежнему считает «Манчестер Сити», несмотря на то, что после почти половины чемпионата подопечные Хосепа Гвардиолы потеряли на пять очков больше, чем «Арсенал», а сегодня должны провести игру с «Челси», в которой также можно потерять очки.

- Я по-прежнему считаю «Манчестер Сити» фаворитом чемпионата. Уверен, что и сегодня они выиграют. Я думаю, Гвардиола контролирует ситуацию, у него есть запасные игроки, есть все, чтобы на дистанции взять свое, - цитирует Саттона BBC Sport.

Следить за событиями игры между «Челси» и «Манчестер Сити» в рамках девятнадцатого тура АПЛ можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Крис Саттон
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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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