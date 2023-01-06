Саттон: «Обамеянг - всё»

Габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг неожиданно для себя вышел на замену в самом дебюте матча «Челси» с «Манчестер Сити», но, похоже, совершенно не был к этому расположен, в результате чего в середине второй половины встречи был заменен. Крис Саттон, бывший английский нападающий, считает, что после такого выступления второе пришествие Обамеянга в АПЛ окажется коротким.

- Обамеянг был похож на человека, который не хочет находиться на поле и вообще на стадионе - незаинтересованным и отсутствующим. Мне интересно, что сейчас думает Поттер об его перспективах, сомневаюсь, что мы вообще еще увидим его в футболке «Челси». Это было ужасное зрелище, - цитирует Саттона BBC Sport.