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Саттон: «Обамеянг - всё»

06 Января 2023 • 04:59 Комментировать
Челси
0:1
Манчестер Сити
окончен

Габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг неожиданно для себя вышел на замену в самом дебюте матча «Челси» с «Манчестер Сити», но, похоже, совершенно не был к этому расположен, в результате чего в середине второй половины встречи был заменен. Крис Саттон, бывший английский нападающий, считает, что после такого выступления второе пришествие Обамеянга в АПЛ окажется коротким.

- Обамеянг был похож на человека, который не хочет находиться на поле и вообще на стадионе - незаинтересованным и отсутствующим. Мне интересно, что сейчас думает Поттер об его перспективах, сомневаюсь, что мы вообще еще увидим его в футболке «Челси». Это было ужасное зрелище, - цитирует Саттона BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Крис Саттон Пьер-Эмерик Обамеянг
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