Стоунс: «Блестяще, особенно второй тайм»

В заключительном матче девятнадцатого тура английского чемпионата «Манчестер Сити» одержал гостевую победу в игре с «Челси», забив единственный мяч встречи во второй ее половине. Успехом очень доволен Джон Стоунс, защитник «Манчестер Сити». Он получил большое удовольствие от игры команды во второй половине встречи.

- Мы слишком суетились в первой половине игры и не так хорошо, как обычно, держали мяч. «Челси» действовал компактно и мы не могли забрасывать мяч через их оборонительные редуты. Во втором тайме все сложилось, мы провели блестящий второй тайм. Было важно выиграть, ведь «Арсенал» потерял очки, - цитирует слова Стоунса BBC Sport.