«Манчестер Сити» оставил «Челси» ни с чем

«Челси» и «Манчестер Сити» подарили болельщикам футбольный праздник. В первом тайме Хаким Зиеш с острого угла не смог пробить голкипера. Эрлинг Холанн получил вертикальный пас от Илкая Гюндогана и с правого края штрафной не попал в ближнюю девятку. Лондонцы могли уйти на перерыв, ведя в счете, Карни Чуквумуэка метров с 20 зарядил в штангу. Похожий момент был и у соперника, после розыгрыша углового Натан Аке головой направил мяч в ближнюю крестовину. Еще корнер, и уже Тьяго Силва метров с 10 не попал в створ. Опасно и также неточно бил Кевин де Брёйне со среднего расстояния. Но бельгиец вскоре исправился, найдя на левом краю штрафной Джека Грилиша, прострел на дальнюю штангу, и Рияд Марез переправил мяч в цель! «Синие» ничем опасным так и не ответили - 0:1.

У чемпионов пять очков отставания от лидера, «Челси» - десятый.