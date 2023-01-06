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«Манчестер Сити» оставил «Челси» ни с чем

06 Января 2023 • 00:53 Комментировать
Челси
0:1
Манчестер Сити
окончен

«Челси» и «Манчестер Сити» подарили болельщикам футбольный праздник. В первом тайме Хаким Зиеш с острого угла не смог пробить голкипера. Эрлинг Холанн получил вертикальный пас от Илкая Гюндогана и с правого края штрафной не попал в ближнюю девятку. Лондонцы могли уйти на перерыв, ведя в счете, Карни Чуквумуэка метров с 20 зарядил в штангу. Похожий момент был и у соперника, после розыгрыша углового Натан Аке головой направил мяч в ближнюю крестовину. Еще корнер, и уже Тьяго Силва метров с 10 не попал в створ. Опасно и также неточно бил Кевин де Брёйне со среднего расстояния. Но бельгиец вскоре исправился, найдя на левом краю штрафной Джека Грилиша, прострел на дальнюю штангу, и Рияд Марез переправил мяч в цель! «Синие» ничем опасным так и не ответили - 0:1.

У чемпионов пять очков отставания от лидера, «Челси» - десятый.

Протокол игры  
Челси0:1Манчестер Сити
  63'Марез Рияд (0:1)
Аррисабалага КепаАспиликуэта СесарСилва ТьягоКулибали КалидуКукурелья Марк 68' (Хатчинсон Омари ( 68') Закария ДенисКовачич Матео  89'Зиеш Хаким 69' (Галлахер Конор ( 69') Стерлинг Рахим 5' (Обамеянг Пьер-Эмерик ( 5'Холл Льюис 68') Пулишич Кристиан 22' (Чуквуэмека Карни ( 22') Хаверц Кай
Запасные: Беттинелли МаркусЖоржиньо IIХамфрейс БаширЧалоба Трево
Эдерсон МораесУокер Кайл 46' (Аканджи Мануэль ( 46') Стоунс ДжонАке НатанСилва Бернарду 60' (Марез Рияд ( 60') Родри Эрнандес 86' (Филлипс Кэлвин ( 86') Канселу Жоау 46' (Льюис Рико ( 46') Де Брёйне КевинГюндоган ИлкайФоден Фил 60' (Грилиш Джек ( 60') Холанн Эрлинг
Запасные: Палмер КоулГомес СерхиоОртега ШтефанАльварес Хулиан
05 января. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

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