​Реднапп: «Де Брёйне - настоящий топ»

В Англии проходят матчи 29-го тура чемпионата АПЛ, «Манчестер Сити» уничтожил в гостях «Брайтон», забив тому четыре безответных мяча. Бывший игрок английской сборной Джейми Реднапп восторгается выступлениями бельгийского полузащитника Кевина де Брёйне, ставшего автором первого гола в матче. По его мнению, де Брейне давно стал легендой АПЛ:

- Он - мастер. Мы видели такихигроков, как Лэмпард, Джеррард, Яя Туре, но Кевин лучше всех. То, что он делает на поле, немыслимо. Он - топ. Мало кто сможет даже попробовать повторить его передачи. Я восторгаюсь каждый раз, когда вижу его игру, - цитирует слова Реднаппа BBC Sport.