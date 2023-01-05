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Оршич близок к переходу в клуб из АПЛ

05 Января 2023 • 15:45 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
Через 6 ч. 27 мин.

Полузащитник сборной Хорватии и загребского «Динамо» Мислав Оршич близок к переходу в английский «Саутгемптон». По информации от The Athletic, «святые» заплатят за 30-летнего вингера 7 миллионов евро.

Напомним, Оршич принял участие на чемпионате мира в составе сборной Хорватии, где отметился голом и двумя ассистами. Также на счету футболиста 5 мячей в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов за «Динамо» Загреб.

Прошлой зимой Оршич мог оказаться в другом английском клубе – «Бёрнли», но трансфер тогда сорвался. Мислав в своё время оформил хет-трик в ворота «Тоттенхэма» в Лиге Европы, а в нынешнем сезоне поразил ворота «Челси» в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Динамо Загреб Мислав Оршич Трансферы футбола - зима 2023
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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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