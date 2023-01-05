Оршич близок к переходу в клуб из АПЛ

Полузащитник сборной Хорватии и загребского «Динамо» Мислав Оршич близок к переходу в английский «Саутгемптон». По информации от The Athletic, «святые» заплатят за 30-летнего вингера 7 миллионов евро.

Напомним, Оршич принял участие на чемпионате мира в составе сборной Хорватии, где отметился голом и двумя ассистами. Также на счету футболиста 5 мячей в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов за «Динамо» Загреб.

Прошлой зимой Оршич мог оказаться в другом английском клубе – «Бёрнли», но трансфер тогда сорвался. Мислав в своё время оформил хет-трик в ворота «Тоттенхэма» в Лиге Европы, а в нынешнем сезоне поразил ворота «Челси» в Лиге чемпионов.