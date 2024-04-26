Подписание правого защитника – одна из главных целей «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает усилить правый фланг обороны в летнее трансферное окно.

После завершения сезона в составе «красных дьяволов» может произойти множество изменений. По заявлениям инсайдера Николо Скиры, уже сейчас клуб активно работает над подписанием нового правого защитника. Как неоднократно сообщалось ранее, манкунианцам интересен Жереми Фримпонг из «Байера». Скауты английского гранда неоднократно просматривали игру 23-летнего нидерландца.

В текущем сезоне место на правом краю защиты в «Манчестер Юнайтед» закрывают Диогу Далот и Аарон Уан-Биссака – второй, по слухам, может в скором времени покинуть клуб.