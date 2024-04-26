Де Дзерби высказался о будущем Фати

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби высказался о будущем нападающего Ансу Фати, который в этом сезоне выступает за команду на правах аренды из каталонской «Барселоны». Испанец во вчерашнем матче с «Манчестер Сити» остался неиспользованной заменой.

«Фати является очень большим талантом. Следующий сезон? Я не знаю. Мне нужно поговорить с Тони Блумом (владелец «Брайтона»), спортивным директором и скаутами. Затем я поговорю с Ансу», – заявил де Дзерби на пресс-конференции после матча.

Ранее сообщалось, что «Брайтон» не собирается выкупать Фати на постоянной основе. Что касается «Барселоны», руководство «сине-гранатовых» хотело бы продать игрока.