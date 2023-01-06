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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Чуквуэмека: «Мы очень старались, но...»

06 Января 2023 • 05:47 Комментировать (1)
Челси
0:1
Манчестер Сити
окончен

В заключительном матче девятнадцатого тура английского чемпионата «Манчестер Сити» одержал гостевую победу в игре с «Челси», забив единственный мяч встречи во второй ее половине. Самым опасным в составе «Челси» был вовсе не безучастный Обамеянг, а Карни Чуквуэмека - в одном из эпизодов он зарядил мячом в штангу. После матча полузащитник лондонской команды прокомментировал поражение.

- Сердце екнуло, когда попал в штангу, я был уверен, что мяч идет в ворота. Не зашел сегодня. Мы очень напряженно работали на поле даже без мяча, мы свели к минимум шансы соперника, особенно в первом тайме, когда, как мне кажется, мы были лучше. Жаль, что сами не забили, - цитирует слова Карни Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Карни Чуквуэмека Карни Чуквуэмеку
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Манчестерский Иппатий
06 Января 2023 в 06:12
Стараться мало - надо ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ стараться!
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