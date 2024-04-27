Два английских клуба заинтересованы в покупке де Кетеларе

Полузащитник Шарль де Кетеларе, выступающий за «Аталанту» на правах аренды из «Милана», интересен представителям Английской премьер-лиги.

Бельгиец успешно проявляет себя в коллективе из Бергамо в текущем сезоне, поэтому спрос на него продолжает расти. По заявлениям инсайдера Николо Скиры, за последние дни интерес к де Кетеларе проявили два клуба АПЛ, названия которых пока не раскрываются. Проблемой для претендентов может стать намерение «Аталанты» выкупить 23-летнего футболиста у «Милана» за 22 млн евро, как прописано в арендном договоре. Известно, что «россонери» также получат 10% от суммы будущей перепродажи игрока.

Шарль де Кетеларе записал на свой счёт 11 голов и 8 ассистов в 40 матчах за команду Джан Пьеро Гасперини в нынешней кампании.