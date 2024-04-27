Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два английских клуба заинтересованы в покупке де Кетеларе

27 Апреля 2024 • 03:38 Комментировать
Ювентус
...
Милан
1 2.10 X 3.35 2 3.85
Через 14 ч. 37 мин.

Полузащитник Шарль де Кетеларе, выступающий за «Аталанту» на правах аренды из «Милана», интересен представителям Английской премьер-лиги.

Бельгиец успешно проявляет себя в коллективе из Бергамо в текущем сезоне, поэтому спрос на него продолжает расти. По заявлениям инсайдера Николо Скиры, за последние дни интерес к де Кетеларе проявили два клуба АПЛ, названия которых пока не раскрываются. Проблемой для претендентов может стать намерение «Аталанты» выкупить 23-летнего футболиста у «Милана» за 22 млн евро, как прописано в арендном договоре. Известно, что «россонери» также получат 10% от суммы будущей перепродажи игрока.

Шарль де Кетеларе записал на свой счёт 11 голов и 8 ассистов в 40 матчах за команду Джан Пьеро Гасперини в нынешней кампании.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Милан Аталанта Шарль де Кетеларе трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 27 Апреля
03:03
«Ювентус» решил продать Маккенни – интерес проявляет английский топ-клуб
02:22
Ювентус - Милан: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:57
Пиоли считает, что «Интер» мог добиться гораздо большего с нынешним составом
01:16
Логичный прогноз и ставка на матч Ювентус – Милан чемпионата Италии – 27 апреля 2024
26 Апреля
12:01
Прогноз и ставка на точный счёт матча Ювентус — Милан чемпионата Италии — 27 апреля 2024
10:34
Гудмундссон интересен трём топ-клубам
03:36
«Ювентус» договорился с новым вратарём
25 Апреля
22:47
«Ювентус» готов продать Веа за небольшую сумму
12:17
Ставь на матч «Ювентус» – «Милан» с повышенными коэффициентами в БЕТСИТИ
10:04
«Ювентус» - «Милан»: прогноз и ставки БК Pinnacle
24 Апреля
17:55
Кьеза попросит «Ювентус» о трансфере при одном условии
15:44
Себальос летом может уйти в топ-клуб Серии А
11:27
Зиркзее интересен трём топ-клубам, игрок уже сделал выбор 1
04:10
Аллегри признался, что предвидел спад «Ювентуса» во второй половине сезона
02:38
«Милан» намерен в ближайшее время согласовать трансфер нового форварда
23 Апреля
22:15
Инсайдер Романо сообщил о переходе Жиру в клуб МЛС
18:20
Влахович: «Я не Неймар, не Азар и не Месси»
15:27
Влахович прокомментировал слухи о «Челси» и «ПСЖ»
22 Апреля
23:42
Щесны хочет остаться в «Ювентусе» – новый контракт пока не согласован
22:10
На Пиоли нацелился ещё один клуб Серии А
12:04
Рабио интересен двум клубам АПЛ
21 Апреля
01:15
«Милан» пытался перехватить тренера у «Ювентуса», но не смог 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЮВЕНТУС МИЛАН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» потерял двух звёздных футболистов Кроос рассказал, как Анчелотти обманул игроков «Реала» Клопп: «Посмотрел пять минут матча «Арсенала» и подумал: «Ладно, хватит» Анчелотти прокомментировал решение Хави остаться в «Барселоне» Гюлер нарасхват – с «Реалом» связались больше 10 клубов Полузащитник ЦСКА заинтересовал два клуба из Италии Араухо принял решение по будущему «Манчестер Юнайтед» выбирает нового тренера - есть 4 претендента Мусиала назвал трёх лучших игроков мира на данный момент Тренер ЦСКА Федотов высказался о судействе в матче со «Спартаком»
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Решение принято: Хави останется в «Барселоне» Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» «Манчестер Юнайтед» упустил победу со счёта 3:0, но переборол «Ковентри» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул
Спортивные новости
Ферстаппен может покинуть «Ред Булл», «Мерседес» предложит ему зарплату в 150 миллионов евро в год Плющев заявил, что Набоков готов перейти в клуб НХЛ Рыбин: Лучше повзрослеть в КХЛ, а уже готовым ехать за океан Кожевников назвал сильнейшего хоккеиста в составе «Металлурга» Канарейкин назвал игрока из КХЛ, который готов к переезду в НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
27.04.24 в 14:30
Вест Хэм Вест Хэм
Ливерпуль Ливерпуль
6.20 4.10 1.50
Видео
27.04.24 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.94 3.45 3.75
Видео
27.04.24 в 17:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Лутон Таун Лутон Таун
1.86 3.50 4.00
Видео
27.04.24 в 17:00
Ньюкасл Ньюкасл
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.34 5.20 7.60
Видео
27.04.24 в 17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Бёрнли Бёрнли
1.37 4.60 8.00
Видео
27.04.24 в 19:30
Эвертон Эвертон
Брентфорд Брентфорд
2.23 3.45 3.05
Видео
27.04.24 в 22:00
Астон Вилла Астон Вилла
Челси Челси
2.45 3.50 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Апреля
03:38 · Англия. Премьер-лига
Два английских клуба заинтересованы в покупке де Кетеларе
03:03 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» решил продать Маккенни – интерес проявляет английский топ-клуб слухи
02:53 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Участие в еврокубках поможет команде развиваться, но для этого нам нужен здоровый состав»
02:42 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу получит значительные средства на трансферы, даже если «Тоттенхэм» не попадёт в Лигу чемпионов
01:36 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Рэшфорд способен забивать по 25-35 голов в каждом сезоне»
01:17 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «В АПЛ много сильных команд, и «Манчестер Юнайтед» – одна из них»
00:58 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Тоттенхэм» должен сам претендовать на чемпионство, а не мешать выиграть титул другим»
00:24 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» возвращается в Премьер-лигу
00:02 · Англия. Премьер-лига
Фати намерен доказать Хави свою пригодность и остаться в «Барселоне»
26 Апреля
23:54 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» сделает Слота самым дорогим нидерландским тренером в истории
23:37 · Англия. Премьер-лига
Названа возможная трансферная цель «Ливерпуля» при Слоте
22:57 · Англия. Премьер-лига
Слот возглавит «Ливерпуль» – сделка согласована
22:40 · Англия. Премьер-лига
Санчо готов остаться в «Манчестер Юнайтед»
22:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» уволит тен Хага по окончании сезона слухи
22:05 · Англия. Премьер-лига
Нуньес интересен «Барселоне» слухи
Все новости
Рекомендуем