Клубы Серии А и Премьер-лиги поспорят за 19-летнего новичка сборной Аргентины

Атакующий полузащитник миланского «Интера» Валентин Карбони интересен представителям Серии А и Английской премьер-лиги.

Аргентинец проводит сезон в «Монце» на правах аренды. По ходу текущей кампании 19-летний игрок достиг впечатляющего прогресса, чем уже привлёк интерес со стороны итальянских и зарубежных клубов. Как информирует La Gazzetta dello Sport, «Аталанта», «Фиорентина» и «Астон Вилла» рассматривают возможность подписания восходящей звезды в летнее трансферное окно. «Интер» может одобрить продажу, если получит предложения на сумму от 30 млн евро.

В марте Валентин Карбони дебютировал за сборную Аргентины, выйдя на замену в товарищеской встрече с Коста-Рикой (3:1).