Фати намерен доказать Хави свою пригодность и остаться в «Барселоне»

Нападающий Ансу Фати, выступающий на правах аренды за «Брайтон», мечтает вновь играть в «Барселоне».

Как неоднократно сообщали различные источники, «Барселона» не имеет планов на 21-летнего игрока и готова выставить его на продажу в предстоящее трансферное окно. По данным журналиста Хауме Марсета, «Барселона» – клуб мечты для Фати, форвард не собирается сдаваться. Он намерен проявить себя в составе «сине-гранатовых» во время предсезонной подготовки, чтобы убедить Хави Эрнандеса в своей пригодности.

Ансу Фати провёл 25 матчей за «Брайтон», отметившись четырьмя голами и одним ассистом. Трансферная стоимость футболиста, согласно оценке Transfermarkt, составляет 30 млн евро.