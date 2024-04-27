Тен Хаг: «Рэшфорд способен забивать по 25-35 голов в каждом сезоне»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает о бомбардирских способностях Маркуса Рэшфорда.

Англичанин впечатляюще провёл прошлую кампанию, отметившись 30 голами в 56 матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах. В нынешнем сезоне форвард поражает ворота значительно реже – на его счету сейчас восемь забитых мячей в 40 встречах.

По словам нидерландского рулевого, Рэшфорд не утратил способность отличаться регулярно: «Думаю, Маркус способен забивать от 25 до 35 голов в каждом сезоне. У него есть для этого все качества, я уверен в этом на сто процентов», – цитирует UtdDistrict тен Хага.