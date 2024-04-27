Тен Хаг: «В АПЛ много сильных команд, и «Манчестер Юнайтед» – одна из них»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об уровне конкуренции в Английской премьер-лиге.

По словам нидерландского наставника, в Премьер-лиге хватает сильных команд помимо «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля», ведущих борьбу за чемпионство в текущей кампании.

«Это не просто гонка двух-трёх лошадей. Есть «Астон Вилла», есть «Тоттенхэм», «Ньюкасл». Так много хороших команд, и все они могут навязывать борьбу. Мы – одна из таких команд, но на данный момент мы не в состоянии бороться за первое или второе место. Это факт», – заявил тен Хаг в преддверии матча против «Бёрнли», который состоится в субботу.