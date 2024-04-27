Постекоглу получит значительные средства на трансферы, даже если «Тоттенхэм» не попадёт в Лигу чемпионов

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу сможет рассчитывать на серьёзное усиление состава в летнее трансферное окно.

«Шпоры» рискуют остаться без путёвки в Лигу чемпионов на следующий сезон, однако трансферный бюджет клуба практически не зависит от этого фактора, докладывает журналист Дэвид Хайтнер. По данным источника, летом Постекоглу получит внушительную сумму на подписание новых игроков, даже если команда не попадёт в самый престижный еврокубок.

В настоящий момент «Тоттенхэм» занимает пятую позицию в турнирной таблице Премьер-лиги, на шесть очков отставая от «Астон Виллы» при двух матчах в запасе.