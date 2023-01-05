Гвардиола: «Конечно, было бы лучше лидировать с преимуществом в 8 очков, чем уступать»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признал, что ему не по душе статус догоняющего, в котором оказался доминировавший в последние годы в чемпионате Англии его «Манчестер Сити». «Горожане» уступают «Арсеналу» восемь очков, хотя имеют матч в запасе, который проходит прямо сейчас.

- Конечно, я бы предпочел быть в восьми очках впереди, чем в восьми очках позади. Но, с другой стороны, мы выиграли четыре чемпионата из пяти последних, чемпионату нужна конкуренция. Впереди еще много матчей. Мы постараемся держать наш игровой уровень, - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

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