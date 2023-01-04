Черевченко — о возможном переходе Захаряна в «Челси»: «Это будет огромный плюс для всего российского футбола»

Российский тренер Игорь Черевченко ответил на вопрос, уедет ли полузащитник «Динамо» Арсен Захарян в «Челси».

«Шансы есть. Это будет огромный плюс для всего российского футбола, не говоря уже о самом игроке. В чемпионате такого уровня он начнет развиваться семимильными шагами», — приводит слова Черевченко RT.

При этом эксперт считает, что если трансфер состоится, то, вероятнее всего, Захарян проведет первый сезон где-то в аренде.

В нынешнем сезоне 19-летний хавбек принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых забил три мяча и записал на свой счет шесть голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Захаряна в 15 миллионов евро.