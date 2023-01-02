Хассельбайнк: «Челси» не попадёт в Лигу чемпионов по итогам сезона»

Бывший нападающий «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк считает, что клуб вряд ли сможет завоевать путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Лондонцы занимают восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от идущего четвёртым «Манчестер Юнайтед» на семь очков. В воскресенье команда Грэма Поттера сыграла вничью с «Ноттингем Форест» (1:1).

«Челси» слишком далёк от четвёрки. Да, есть проблемы с травмами, но выбывшие Рис Джеймс, Н’Голо Канте и Бен Чилуэлл – игроки оборонительного плана, они не решат проблемы в атаке. Поттеру будет непросто, он должен выиграть как можно больше матчей. К нему возникнут вопросы, если «Челси» не попадёт в Лигу чемпионов, а «Челси», думаю, туда не попадёт», – цитирует Sky Хассельбайнка.