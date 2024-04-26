​Уокер сделал две голевые передачи за матч впервые в карьере

В Англии проходят матчи 29-го тура чемпионата АПЛ, «Манчестер Сити» уничтожил в гостях «Брайтон», забив тому четыре безответных мяча. Двумя голевыми передачами в матче отметился Кайл Уокер - и, как оказалось, защитник «Манчестер Сити» впервые в своей карьере сделал две голевые передачи за один матч.

Победив, «Манчестер Сити» вышел на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги и уступает лондонскому «Арсеналу» лишь одно очко. Но при этом у подопечных Хосепа Гвардиолы есть матч в запасе. Напомним, что клуб из Манчестера является действующим чемпионом английского футбола.