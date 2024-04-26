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Гвардиола ответил на вопрос о шансах «Ливерпуля» на чемпионство

26 Апреля 2024 • 00:45 Комментировать
Эвертон
2:0
Ливерпуль

Рулевой «Манчестер Сити» поделился мнением о раскладах в чемпионской гонке Премьер-лиги.

«Горожане» обыграли «Брайтон» (4:0) и вышли на второе место, опередив «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа недавно уступила «Эвертону» (0:2), что, согласно распространённому мнению, практически лишило её шансов на чемпионство. Лидерство сохраняет «Арсенал», опережающий «Сити» на один балл, сыграв при этом на один матч больше.

«За титул теперь борются только «Манчестер Сити» и «Арсенал»? Нет, это не так. «Ливерпуль» проиграл два матча, но это может случиться и с «Арсеналом», может случиться и с нами. Важно то, что мы в гонке. Впереди много игр.

Мы уже делали это в прошлом, но это не значит, что так будет снова. Осталось пять матчей, отрыв совсем небольшой. Мы должны выигрывать в каждом матче», – передаёт BBC слова Гвардиолы.

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