В «Челси» прокомментировали операцию Энцо Фернандеса

Лондонский «Челси» выпустил официальное заявление по операции, перенесённой Энцо Фернандесом.

Как стало известно ранее, полузащитнику потребовалось хирургическое вмешательство из-за паховой грыжи. Аргентинец не сможет сыграть до конца сезона.

«Сегодня Энцо Фернандес успешно перенёс операцию, – подтверждает пресс-служба клуба. – Ему предстоит реабилитация, в связи с чем он больше не сыграет за «Челси» в сезоне-2023/24. В период восстановления игрок будет работать с медицинским штабом клуба в Кобхэме», – сообщается в отчёте «Челси».

Энцо Фернандес провёл 40 матчей за «синих» в текущей кампании. На счету хавбека семь забитых мячей и три ассиста.