​Де Дзерби: «Не повезло с первыми двумя пропущенными голами»

В Англии проходят матчи 29-го тура чемпионата АПЛ, «Манчестер Сити» уничтожил в гостях «Брайтон», забив тому четыре безответных мяча. Всё было кончено очень быстро - уже к 34-й минуте чемпион страны выигрывал со счётом 3:0. Наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби считает, что его команде не повезло:

- «Манчестер Сити» - одна из лучших команд в мире. И они сыграли на своём уровне. Мне остаётся сожалеть о быстро пропущенных первых двух мячах. Нам не повезло, - цитирует слова де Дзерби BBC Sport.

Сейчас «Брайтон» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата Англии.