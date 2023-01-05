Галлас считает, что «Челси» не стоит тратить 120 миллионов евро на Энцо Фернандеса

Экс-игрок «Челси» Вильям Галлас высказался о возможном переходе полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса в лондонский клуб. Ранее в СМИ сообщалось, что «Челси» могут прибрести хавбека за 127 миллионов евро.

Галлас сказал в интервью Genting Casino, что Фернандес показал великолепную игру на чемпионате мира, но любой футболист способен выдать один удачный сезон, повторить этот успех сложнее. По мнению эксперта, «Челси» стоит подумать, прежде чем платить такие деньги за Фернандеса, ведь Английская премьер-лиги отличается от других. Никто не знает, сможет ли аргентинец заиграть в АПЛ, добавил Галлас.

В текущем сезоне 21-летний полузащитник принял участие в 25 матчах во всех турнирах, забил три мяча и сделал пять ассистов.