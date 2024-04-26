Артета перед дерби высказался о борьбе за титул АПЛ

Рулевой «Арсенала» Микель Артета в преддверии матча против «Тоттенхэма» высказался о борьбе за чемпионский титул.

На текущий момент именно «Арсенал» располагается на вершине таблицы Премьер-лиги, хотя «Манчестер Сити», отстающий на одно очко, имеет игру в запасе.

«Мой посыл команде в борьбе за титул? Наслаждайтесь моментом, постарайтесь делать своё дело естественно. На данный момент мы очень конкурентоспособны. Это хороший знак, потому что мы знаем, что нам придётся делать, чтобы побеждать. Мы должны каждый день поднимать планку на тренировках, чтоб соответствовать.

Важно показывать себя каждый сезон, каждую игру, а в этой лиге это очень сложно делать. Мы сделаем всё возможное. Если мы выиграем АПЛ, то постараемся сделать это снова, а если нет, то попробуем ещё раз», - сказал Артета на пресс-конференции.