Известна позиция игроков «Челси» по будущему Почеттино

Маурисио Почеттино находится под давлением – оно усилилось после поражения от «Арсенала» в лондонском дерби со счётом 0:5. «Челси» на текущий момент располагается лишь на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

Как сообщает журналист Низаар Кинселла, игроки «Челси» не хотят увольнения Почеттино с должности главного тренера. Аргентинский специалист сохраняет поддержку большинства футболистов.

Ближайший матч чемпионата Англии «Челси» проведёт в субботу, 27 апреля, - против «Астон Виллы» на поле соперника. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Названо условие возможного увольнения Почеттино из «Челси»