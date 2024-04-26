Постекоглу высказался перед дерби с «Арсеналом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу дал комментарий по поводу желания фанатов помешать «Арсеналу» стать чемпионом Англии.

«Это достаточно справедливо. Мы понимаем важность игры и понимаем, как важно в домашней игре не позволить главному сопернику обыграть вас в дерби. Мы понимаем последствия этого матча. Но в конечном счёте речь идёт о нашем желании сравнивать себя с командами, которым мы хотим бросать вызов. В воскресенье будет прекрасная возможность», - сказал Постекоглу на пресс-конференции.

Дерби северного Лондона между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» пройдёт в воскресенье, 28 апреля. На текущий момент «канониры» лидируют в АПЛ, хотя отстающий на одно очко «Манчестер Сити» имеет игру в запасе.