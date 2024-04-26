Почеттино: Эмери – один из лучших тренеров

Маурисио Почеттино, главный тренер «Челси», поделился своим мнением о наставнике «Астон Виллы» Унаи Эмери.

Напомним, «Челси» и «Астон Вилла» сыграют 27 апреля в рамках 35-го тура чемпионата Англии, начало запланировано на 22:00 по московскому времени.

- Эмери – топ-тренер. Я хорошо знаю его, потому что он из Испании. Для меня он один из лучших тренеров. Трудно сказать, кто лучший, но Унаи – один из них, - цитирует аргентинского специалиста ВВС.

«Челси» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 47 очков. В активе «Астон Виллы» 66 баллов, команда Эмери идёт на четвёртой строчке.