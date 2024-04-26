Нуньес, скорее всего, не покинет «Ливерпуль» летом

Форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес продолжит свою карьеру в английском клубе.

По данным журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна, «Ливерпулю» не удастся в летнее трансферное окно выручить с продажи уругвайского нападающего сумму, близкую к той, которая была уплачена за Нуньеса два года назад. Напомним, футболист перешёл в «Ливерпуль» из «Бенфики» за 75 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Нуньеса 50 матчей, в которых ему удалось 18 раз поразить ворота соперников и сделать 13 результативных передач на партнёров.

Контракт Нуньеса с «Ливерпулем» действует до 2028 года, а стоимость футболиста оценивается в 70 млн евро.