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Почеттино ответил, сыграет ли Палмер с «Астон Виллой»

26 Апреля 2024 • 15:22 Комментировать
Астон Вилла
...
Челси
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27.04 22:00

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, что атакующий полузащитник команды Коул Палмер будет готов сыграть с «Астон Виллой».

Напомним, встреча между «Астон Виллой» и «Челси» пройдёт 27 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее Палмер из-за болезни пропустил матч с «Арсеналом», в котором «синие» потерпели поражение со счётом 0:5.

- Он сможет сыграть с «Астон Виллой». Коул – ключевой игрок для «Челси», без него нам приходится тяжело. Это реальность, которую мы не можем скрыть, - приводит слова аргентинского специалиста ВВС.

В текущем сезоне 21-летний футболист провёл в чемпионате Англии 28 матчей, забил 20 голов и сделал девять ассистов на своих партнёров.


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АСТОН ВИЛЛА ЧЕЛСИ
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