Клопп высказался о трудностях нападающих

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на критику в адрес нападающих Мохамеда Салаха и Дарвина Нуньеса после поражения от «Эвертона» (0:2).

«Это сложно. Нападающим приходится проходить через такое – такова их жизнь. Жизнь вратаря – это сделать 500 сэйвов, а потом один раз провалиться, и все будут об этом говорить. Жизнь нападающего – это забивать голы, а потом, когда какое-то время голов нет, у тебя все спрашивают, почему ты не забиваешь.

У нас были хорошие моменты в игре с «Эвертоном», но мы торопились с завершением. Нужно создавать их снова и стараться действовать лучше.

Если кто-то сможет написать книгу о нападающем, который возвращается к своей лучшей форме, этот человек сможет озолотиться. Я постараюсь помочь нашим нападающим ускорить этот процесс», - сказал Клопп журналистам.