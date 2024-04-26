Клопп: «После игры с «Эвертоном» я сказал: «Почему мы с такой игрой должны становиться чемпионами?»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, как бы он мог оценить свой последний сезон в клубе.

«Я бы не стал давать оценку сейчас. У меня нет настроения сдаваться и размахивать белым флагом. Я просто думаю, что нам нужно заботиться о себе: убедиться, что мы показываем лучший футбол.

После игры с «Эвертоном» я сказал: «Почему мы с такой игрой должны становиться чемпионами?» Но в предыдущих играх мы показывали много хорошего. В январе мы выглядели непобедимыми, хотя имели большие кадровые проблемами.

Мы заслуживаем находиться там, где мы есть. Я хочу, чтобы мы не чувствовали давления, по какой бы причине оно ни было. Моя задача – создать такую атмосферу, при которой каждый игрок сможет стать лучшей версией самого себя. Очевидно, я потерпел в этом неудачу. Не знаю, как это случилось, но в игре с «Эвертоном» я не увидел ничего из того, чего хотел увидеть от команды», - сказал Клопп на пресс-конференции.