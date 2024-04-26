Почеттино: «Челси» находится не на том месте, где хотел бы

Маурисио Почеттино, главный тренер «Челси», высказался о последних результатах лондонского клуба.

Напомним, 23 апреля «Челси» на выезде потерпел крупное поражение от «Арсенала», встреча завершилась со счётом 5:0. До этого «синие» выбыли из Кубка Англии, проиграв в полуфинале «Манчестер Сити» (0:1).

26 апреля в 35-м туре чемпионата Англии «Челси» встретится с «Астон Виллой», начало запланировано на 22:00 по московскому времени.

- Последние результаты – это не проверка меня, это проверка всех в клубе. Я был в разных клубах, в разные периоды, в разных обстоятельствах, и, конечно, с с некоторыми сложностями нелегко справиться. «Челси» находится не на том месте, где хотел бы, но мы сохраняем позитивный настрой и стараемся исправить ситуацию, - цитирует тренера ВВС.

«Челси» занимает девятое место в турнирной таблице, в активе лондонцев 47 очков.