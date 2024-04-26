Клопп оценил Слота как своего возможного сменщика в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» ведёт переговоры с Арне Слотом – именно нынешний рулевой «Фейеноорда» может заменить Юргена Клоппа. Немецкий специалист на пресс-конференции дал комментарий на этот счёт.

«Я не участвую в этом процессе, но мне нравится, как его команда играет в футбол. Я слышал о нём как о хорошем парне. У нас есть общие знакомые. Мы лично не знакомы, но мои знакомые говорят, что он хорош – хороший тренер, хороший парень. Если он возглавит «Ливерпуль», я буду более чем счастлив.

Как бы я описал эту работу Слоту? Лучшая работа в мире, лучший клуб в мире. Отличная работа, отличная команда, фантастические люди. Слот может взяться за действительно интересную работу», - сказал Клопп на пресс-конференции.