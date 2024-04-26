Почеттино ответил, общается ли с владельцами «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино в ходе пятничной пресс-конференции высказался насчёт ситуации в клубе.

«Честно говоря, в последние несколько месяцев мы не переписывались с владельцами, мы контактировали через спортивного директора. Ничего не изменилось. Мои взгляды и чувства не изменились, даже если в последнее время мы не общались с владельцами.

Мы хотим иметь большую команду, мы стараемся быть едиными. Нам нужно быть позитивными, ведь это единственный способ двигаться вперёд. Никогда нельзя сдаваться», - сказал Почеттино.

В субботу, 27 апреля, «Челси» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Астон Виллы».