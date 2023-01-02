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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мбаппе и де Брёйне делят второе место по голам из-за пределов штрафной в 2022 году

02 Января 2023 • 00:11 Комментировать
Лестер
...
Фулхэм
1 2.20 X 3.60 2 3.10
03.01 22:45

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон чаще всех в европейских топ-лигах забивал из-за пределов штрафной площади в завершившемся году.

На счету 26-летнего англичанина шесть голов, забитых ударами издали, отмечает Squawka. Вторыми по данному показателю в пяти сильнейших европейских лигах стали Кевин де Брёйне из «Манчестер Сити», Килиан Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» и Джеймс Уорд-Проуз из «Саутгемптона» – по пять голов. По четыре раза подобным образом отличились Федерико Вальверде, Херард Делофеу, Сон Хынмин, Рубен Невеш, Йоане Висса и Лазар Самарджич.

В общей сложности на счету Джеймса Мэддисона семь голов в 13 матчах текущего розыгрыша чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Манчестер Сити ПСЖ Кевин де Брёйне Килиан Мбаппе Джеймс Мэддисон
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