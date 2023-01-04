Митрович - самый результативный игрок в Англии с момента своего дебюта за «Фулхэм»

«Фулхэм» одержал третью победу кряду после возобновления чемпионата, на сей раз в матче девятнадцатого тура был повержен «Лестер». Единственный мяч «дачников» забил, конечно же, сербский форвард Александар Митрович.

Это был уже 106-й мяч сербского нападающего с тех пор, как он присоединился к «Фулхэму» в 2018 году, и по этому показателю Митрович делит первое место среди первых четырех лиг английского футбола. Лишь один игрок за все это время забил такое же количество голов - это Мохаммед Салах из «Ливерпуля». Соответственно, первое место Митрович сейчас делит именно с египетским нападающим.