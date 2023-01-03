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Митрович повторил достижение 17-летней давности в «Фулхэме»

03 Января 2023 • 23:39 Комментировать
Лестер
0:1
Фулхэм
1 2.20 X 3.55 2 3.15
2-й тайм

Сербский форвард Александар Митрович стал первым игроком «Фулхэма», забившим в трёх выездных матчах Премьер-лиги подряд после исландского нападающего «дачников» Хейдара Хельгусона. Тот сделал это почти 17 лет назад, в феврале 2006 года.

В эту минуту «Фулхэм» на выезде играет против «Лестера» из нижней части турнирной таблицы, лондонцы ведут – 1:0. Митровича на ударную позицию передачей вывел Виллиан, а серб обыграл голкипера «лис» и открыл счёт. Ранее Митрович забивал в ворота «Кристал Пэлас» (3:0) и «Лидса» (3:2).

Следите за самыми интересными событиями встречи в трансляции на сайте Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Александар Митрович
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ЛЕСТЕР ФУЛХЭМ
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