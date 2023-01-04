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​Митрович: «Одна из самых сложных игр в этом сезоне»

04 Января 2023 • 00:59 Комментировать
Лестер
0:1
Фулхэм
окончен

«Фулхэм» одержал третью победу кряду после возобновления чемпионата, на сей раз в матче девятнадцатого тура был повержен «Лестер». Единственный мяч «дачников» забил, конечно же, сербский нападающий Александар Митрович - для него это был уже одиннадцатый гол в сезоне.

Митрович заявил, что это был один из самых сложных для него матчей в текущем сезоне.

- Один из самых сложных пока что матчей сезона. Соперник очень хорош, нам было тяжело, но мы заслужили. Мы боролись друг за друга, мы все оставили на поле, но получили три очка. Мне нравится играть под нынешним тренером. Все хорошо, пусть все так и продолжается, - цитирует Митровича BBC Sport.


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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Лестер Александар Митрович
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