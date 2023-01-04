Тилеманс: «Очень жаль, могли выиграть»

«Фулхэм» одержал третью победу кряду после возобновления чемпионата, на сей раз в матче девятнадцатого тура был повержен «Лестер». Капитан «Лестера» Юри Тилеманс поделился своими ощущениями от неудачи.

- Мы очень разочарованы. Создавали шансы, были хорошие возможности, могли взять три очка - но нам не повезло. Кроме стартового отрезка матча, у нас в остальном все получалось очень неплохо. Теперь надо забивать голы, а не просто хорошо играть. Но я уверен, что с такой игрой это начнет получаться. Я стараюсь делать все от меня зависящее на поле, - заверил Тилеманс, слова которого цитирует BBC Sport.