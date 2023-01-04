Невезучий «Лестер» проиграл и «Фулхэму»

Чуть оживший перед перерывом в чемпионате Англии «Лестер» снова начал сыпаться. В третьем подряд матче «лисы» не могут набрать ни очка. В домашней игре с «Фулхэмом» коллектив Брендана Роджерса превзошел соперника во всем, кроме голов. Достаточно быстрый мяч забил Александра Митрович, которого Виллиан вывел на отличную позицию. В оставшееся время было много работы у Бернда Лено, который в итоге не пропустил. Лучший шанс был у Айосе Переса, который метров с пяти пробил над рамкой.
«Фулхэм» настиг «Ливерпуль» на шестом месте, соперник - 13-й.
Протокол игры
|17'Митрович Александар (0:1)
Уорд Дэнни II•Кастань Тимоти• 74'Амарти Даниэль•Фас Ваут•Томас Люк72' (Ихеаначо Келечи (72') •Ндиди Уилфред 61'72' (Менди Нампали (72') •Сумаре Бубакари8' (Олбрайтон Марк (8') •Перес Айосе•Тилеманс Юри•Барнс Харви•Варди Джейми
Лено Бернд•Тете Кенни• 68'Адарабиойо Олуватосин• 52'Рим Тим•Робинсон Энтони•Рид Харрисон•Пальинья Жоау• 60'Рид Бобби66' (Уилсон Гарри (66') •Перейра Андреас59' (Кэрни Том (59') • 62'Виллиан Боргес82' (Диоп Исса (82') •Митрович Александар 78'
03 января. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
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