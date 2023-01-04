Невезучий «Лестер» проиграл и «Фулхэму»

Чуть оживший перед перерывом в чемпионате Англии «Лестер» снова начал сыпаться. В третьем подряд матче «лисы» не могут набрать ни очка. В домашней игре с «Фулхэмом» коллектив Брендана Роджерса превзошел соперника во всем, кроме голов. Достаточно быстрый мяч забил Александра Митрович, которого Виллиан вывел на отличную позицию. В оставшееся время было много работы у Бернда Лено, который в итоге не пропустил. Лучший шанс был у Айосе Переса, который метров с пяти пробил над рамкой.

«Фулхэм» настиг «Ливерпуль» на шестом месте, соперник - 13-й.