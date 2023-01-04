Роджерс: «Должны были что-то получить в этой игре»

«Фулхэм» одержал третью победу кряду после возобновления чемпионата, на сей раз в матче девятнадцатого тура был повержен «Лестер». Наставник «Лестера» Брендан Роджерс считает, что его команда должна была разжиться очками в этой игре. Он расстроен потерей в дебюте матча Бубакари Сумаре, который уже на восьмой минуте попросил замену.

- В первой части матча у нас были проблемы, мы потеряли Бубакари Сумаре, потом пропустили гол из-за проблем в защите. Впоследствии у нас были шансы и мы должны были что-то извлечь из этого матча, но так и не сложилось. Их вратарь хорошо делал свою работу. Мы потерпели три поражения, но игра не была столь уж плохой. Надо конвертировать ее в очки, - цитирует Роджерса BBC Sport.