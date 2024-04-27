«Лестер» возвращается в Премьер-лигу

«Лестер» вновь будет выступать в Английской премьер-лиге в следующем сезоне.

«Лисы» досрочно оформили повышение из Чемпионшипа в высший дивизион благодаря сегодняшнему поражению «Лидса» в поединке с «КПР» (0:4). На счету «Лестера» 94 набранных балла после 44 сыгранных матчей, в то время как «павлины» набрали 90 очков, проведя на одну игру больше. Третья строчка остаётся за «Ипсвич Таун» – 89 очков в 43 встречах.

Напомним, что команды, занявшие два первых места в Чемпионшипе, отправляются в Премьер-лигу напрямую, а третья путёвка разыгрывается в плей-офф между коллективами, финишировавшими на позициях с третьей по шестую.

«Лестер» провёл во второй по силе лиге всего один сезон. В прошлой кампании «лисы» вылетели из АПЛ, заняв 18-е место.