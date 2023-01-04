Марку Силва: «Митрович всё решил»

«Фулхэм» одержал третью победу кряду после возобновления чемпионата, на сей раз в матче девятнадцатого тура был повержен «Лестер». Этим очень доволен португальский наставник «дачников» Марку Силва, который прокомментировал итоги матча. Больше всего он нахваливает, конечно же, Митровича.

- Я рад нашей нынешней форме, мы работали для того, чтобы так играть. Сегодня будем праздновать, но завтра уже пора готовиться к новому матчу. Мы создаем командный дух. Виллиан отлично сыграл на Митровича, а тот качественно использовал момент. Он - топ игрок, профессионал. Он решает в чужой штрафной, - цитирует слова Силвы BBC Sport.