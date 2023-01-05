«Челси» скоро объявит о трансфере Бадьяшиля

Лондонский «Челси» в скором времени должен объявить о трансфере защитника Бенуа Бадьяшиля из «Монако». По информации от журналиста Фабрицио Романо, клубы подписали между собой все необходимые документы, а француз прошёл медосмотр и поставил свою подпись под долгосрочным контрактом.

Трансфер Бадьяшиля заметно снижает шансы «Челси» в борьбе за Йошко Гвардиола из «РБ Лейпцига», так как Бенуа тоже является левоногим центральным защитником.

Бадьяшиль обойдётся «Челси» в 40 миллионов евро и станет вторым подписанием клуба в это трансферное окно. Сейчас команда находится на десятом месте в чемпионате Англии.