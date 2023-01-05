«Челси» может переключить своё внимание на Кайседо

Лондонский «Челси» в скором времени может бросить силы на трансфер Мойсеса Кайседо из «Брайтона». По информации от журналиста Фабрицио Романо, после неудачных переговоров по Энцо Фернандесу, «пенсионеры» намерены обратить внимание на альтернативные варианты. Одним из них как раз является Кайседо, который ранее дал понять, что открыт к переходу в «Челси».

Нынешний тренер «синих» Грэм Поттер ранее работал с Кайседо в «Брайтоне» и помог эквадорцу пробиться в основной состав команды. Этот факт может сыграть очень важную роль в решении футболиста.

На счету 21-летнего Кайседо гол и результативная передача в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.