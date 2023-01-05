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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» может переключить своё внимание на Кайседо

05 Января 2023 • 13:55 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
Через 8 ч. 5 мин.

Лондонский «Челси» в скором времени может бросить силы на трансфер Мойсеса Кайседо из «Брайтона». По информации от журналиста Фабрицио Романо, после неудачных переговоров по Энцо Фернандесу, «пенсионеры» намерены обратить внимание на альтернативные варианты. Одним из них как раз является Кайседо, который ранее дал понять, что открыт к переходу в «Челси».

Нынешний тренер «синих» Грэм Поттер ранее работал с Кайседо в «Брайтоне» и помог эквадорцу пробиться в основной состав команды. Этот факт может сыграть очень важную роль в решении футболиста.

На счету 21-летнего Кайседо гол и результативная передача в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

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Челси Брайтон Мойсес Кайседо Трансферы футбола - зима 2023
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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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